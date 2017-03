Justitie VIDEO Minister Jambon verdedigt aanpak van De Wever bij incident op Meir

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon kwam in Wilrijk ook nog terug op het incident van donderdag in het Antwerpse stadscentrum. Daarbij werd een man onder invloed en met wapens in de koffer aangehouden, na een dolle rit over de Meir. Er is kritiek op de aanpak door het stadsbestuur en de politie. Maar Jambon wuift de onvrede over De Wever weg. Volgens de minister heeft de Antwerpse burgemeester zo snel gereageerd, net om grotere angsten te voorkomen.