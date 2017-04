Beerschot Wilrijk heeft inbrekers over de vloer gekregen. Ze viseerden de cafetaria van de voetbalclub in de Atletenstraat. Toen de eerste ploegen aan de ingang van het stadion kwamen, zagen ze meteen al de sporen van een inbraak. Wat verder onder de struiken vonden ze een tas met inbrekersmateriaal. Er kwamen nog extra ploegen naar het stadion, omdat vermoed werd dat de inbrekers nog in het stadion waren, of in de omliggende straten. Een van de patrouilles merkte in de Speerstraat drie personen in lichte looppas op. Toendie de politie opmerkten, splitste het groepje en verstopten ze zich. Toen ze door de inspecteurs aangesproken werden, liepen ze opnieuw weg. De politie ging er meteen te voet achter aan. Een van de verdachten (15) kon gevat worden en werd overgebracht naar het cellencomplex . De twee anderen konden ontkomen.