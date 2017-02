Het doek is vandaag definitief over de Antwerp Tower gevallen. Sinds mei 2016 is de Antwerp Tower aan de Keyserlei gevuld geweest met feestgedruis in Bar Gloed en Klub Goud. Maar er was ook ruimte voor kunst, cultuur en culinair genot. Maar daar komt dus vandaag een einde aan. Om het gebouw in stijl af te sluiten hebben de organisatoren een feestweekend georganiseerd dat tot vanmiddag heeft geduurd.