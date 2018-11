Eén op de vier studenten haalt nog op drie jaar tijd zijn bachelordiploma. In 2004 was dat voor de universiteit Antwerpen nog 38% procent, maar dat cijfer is nu gedaald naar 26%. Veel studenten doen al snel vijf jaar over de bacheloropleiding. Dat komt omdat veel jongeren moeite hebben met de overgang uit het middelbaar. Daarnaast is het vaak moeilijk om meteen de juiste studiekeuze te vinden, en dat maakt het studietraject alleen maar langer.