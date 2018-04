Mobiliteit en Verkeer VIDEO "Mobiliteitsplan Groen is dom idee"

Het mobiliteitsplan van Groen is een dom idee, dat zegt Antwerps mobiliteitsschepen Koen Kennis. Hij vindt dat er net zoveel mogelijk manieren moeten zijn voor mensen om zich te verplaatsen in de stad. Ook de meerderheidspartijen CD&V en Open Vld hebben bedenkingen. En UNIZO reageert gematigd, de zelfstandigenorganisatie zegt open te staan voor alle plannen die de levenskwaliteit in de stad verbeteren. Verdeelde reacties dus, ook bij de Antwerpenaren.