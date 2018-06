1 op 5 van de leerlingen die zich online inschrijven in een school, haken uiteindelijk toch nog af. Dat is wat verschillende middelbare scholen in Antwerpen moeten vaststellen. De meeste scholen zijn aangesloten bij het online meld-je-aan-systeem. Maar vaak proberen ouders hun kind tegelijkertijd ook in te schrijven in een andere school, waardoor ze de elektronische inschrijving annuleren. Ook bij Don Bosco, in Hoboken merken ze de trend.