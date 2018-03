Nieuws VIDEO Modewinkels vullen lentecollectie aan met warme kledij

Modewinkels zijn volop in de weer om naast de nieuwe collecties ook nog warmere kledij aan te bieden. Want veel consumenten zijn met deze koude temperaturen nog op zoek naar een gepaste trui, broek of sjaal. Alleen hebben veel winkeliers al zwierige jurkjes en luchtige hemdjes in huis. Maar omwille van de koude passen ze op veel plaatsen de collectie in de rekken nog snel aan.