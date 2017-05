Heeft u een zolder met zoveel rommel dat u niet weet hoe eraan te beginnen? Of stapels administratie die maar niet in orde komt? Dan is een professionele opruimcoach misschien iets voor u. Het is een beroepstak waar steeds meer mensen in werken, want door een gebrek aan tijd, en zin, komt opruimen er bij ons vaak niet van. Zo'n professional organizer kan je dan uitnodigen om samen te bekijken hoe je jouw opruimprobleem nu het best aanpakt.