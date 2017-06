Heel veel mensen komen op een of andere manier in aanraking met kanker. Helaas. Manon Huizing, een oncoloog van het UZA, heeft er een boek over geschreven. 'Passie voor de patiënt. Werken met kanker' heet dat. Ze schetst daarin diepgaande portretten van vijftien van haar patiënten. En het laatste hoofdstuk gaat over Manon zelf, want ook zij vecht nu tegen borstkanker.