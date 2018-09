VIDEO "Moeilijkste is niet om derde te worden, maar om het te blijven"

In de eerste klasse van het voetbal beleeft de Antwerp-supporter weer toptijden. De ploeg hoopt daar zaterdagavond in en tegen Sint-Truiden een vervolg aan te kunnen breien. Antwerp staat met 15 op 21 knap derde in het klassement, achter Club Brugge en RC Genk en voor Anderlecht. En na de bijzonder knappe 5-1-overwinning tegen Zulte Waregem is het geloof in eigen kunnen alleen maar groter geworden natuurlijk.