Sport VIDEO "Moest Ronaldo homo zijn; hij blijft toch een mens"

Homo's in het voetbal. Er blijft één groot taboe rondhangen. De voetbalkampen van Think Footure proberen daar toch wat verandering in te brengen. Zij organiseren op elk kamp een praatsessie over homofobie in het voetbal. En dat met jonge spelers al, vanaf 8 jaar.