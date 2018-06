Moeten er nog zomerbars zijn? Die vraag kan je gerust stellen als je op en rond het Eilandje gaat kijken. Want was er een paar jaar geleden nog maar 1 zomerbar, dan tel je er nu al gauw 8 of meer. De markt is oververzadigd denk je dan. Maar daar denken de zomerbars zelf anders over. Hoe meer hoe beter redeneren zij. Want zo wordt het Eilandje the place to be voor wie naar een zomerbar wil.