Er is weer leven in sterrenzaak Dôme en Dôme sur Mer want er is een nieuwe eigenaar. En die is nu volop aan het werk om zo snel mogelijk de deuren te openen. Frédéric Chabbert en zijn echgenote Evangeline zullen voor de echte kenners geen onbekenden zijn. Want Chabbert heeft zich al bewezen in de grootste restaurants in de wereld. Maar kiest voor Antwerpen om zijn allereerste zaak te openen.