Mortsel krijgt de laatste tijd veel vrachtwagens te verwerken. En daar zijn opvallend veel buitenlandse vrachtwagens bij. Volgens de politie is daar een duidelijke reden voor. Als er op de autosnelwegen file is, dan gebruiken veel chauffeurs de Waze-app. En zo komen ze in Mortsel terecht. Terwijl ze daar eigenlijk totaal niet moeten zijn.