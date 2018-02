Mobiliteit en Verkeer VIDEO Mortsel start met proefproject deelfietsen

embed

In Mortsel is vandaag een proefproject met de slimme deelfietsen van Cloudbike gestart met 30 fietsen en 3 dropzones. Stad Antwerpen had de Cloudbikes al, maar Mortsel is nu ook mee in het project gestapt. Als eerste in de zuidrand.