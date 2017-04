Onderwijs VIDEO Multiculturele raad in Karel De Grote Hogeschool werpt zijn vruchten af

Steeds meer allochtone studenten halen hun diploma aan De Karel De Grote Hogeschool in Antwerpen. Het aantal is in de laatste vier jaar met iets meer dan 130 procent gestegen. En dat is volgens de scholen te danken aan de vele initiatieven, die studenten met een migratie-achtergrond, moeten motiveren. Zo heeft de school een multiculturele raad, die er op toeziet dat alle studenten zich thuis voelen op de campus.