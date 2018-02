Volgende week woensdag gaat Bin Frei in première in de Singel. Dat is een opmerkelijke voorstelling met rookmachines, speciale belichting en zelfs een opera-zangeres. Iets buiten het alledaagse dus. De bezieler is de Antwerpenaar Roman Hiele. Hij is componist en producer van elektronische muziek. Vandaag kregen we al een voorsmaakje van de voorstelling.