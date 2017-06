Op de Rijnkaai tussen het Loodsgebouw en restaurant De Kaai staat al een hele tijd een mysterieus wrak van een klein autootje. Het autootje, een Ligier microcar, is achtergebleven na de start van de werken aan de nieuwe tramlijn. 's nachts is het autootje het mikpunt van vandalen en daardoor is het inmiddels vrijwel tot schroot herleid. De politie is op de hoogte maar wacht met het opruimen van het wrak tot het einde van de werken.