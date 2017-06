Nieuws VIDEO Naar de supermarkt om af te koelen

embed

De supermarkt is niet enkel een plaats om boodschappen te doen, het is er ook ideaal om bij deze hitte wat koelte te zoeken. Sinds enkele dagen blijken de klanten vooral in de namiddag hun inkopen te komen doen. En dat is niet toevallig, want dat is natuurlijk het moment waarop de warmte het hevigst is.