Napoleon is springlevend in Wuustwezel

Napoleon mag dan al wel zo'n 200 jaar overleden zijn, in Wuustwezel is hij springlevend. Volgende week opent restaurant Napoleonshoeve daar de deuren, na een maandenlange renovatie. En in die hoeve heeft Napoleon zelf nog iets gedronken. Genoeg reden dus om de eerste Franse keizer z'n laatste eer te bewijzen in Wuustwezel.