Het tekort aan tram- en buschauffeurs in Antwerpen is weggewerkt. Eerder dit jaar was er heel wat protest, omdat De Lijn al in juni op het zomerregime moest overschakelen omdat er te weinig personeel was. Nu zijn er 316 nieuwe chauffeurs aangeworven. Vanaf 8 januari rijdt ook tram 24 weer uit zoals voorheen, en niet meer alleen tijdens de spitsuren.