In Antwerpen zijn gisteren meerdere trouwstoeten door de straten getrokken. Sommige veroorzaakten daarbij overlast. De politie probeerde zoveel mogelijk deelnemers te identificeren en stelde processen-verbaal op bij overtredingen. De politie kreeg rond 17 uur een melding binnen over een trouwstoet die de rijbaan blokkeerde ter hoogte van de Belegstraat en de Paleisstraat. Toen de politie ter plaatse kwam, was de weg al opnieuw vrij. Er werden vier processen-verbaal opgesteld voor verkeersinbreuken. Even later was het opnieuw prijs in de omgeving van de Edward Pécherstraat. Daar werden ook klappers en Bengaals vuur afgestoken, tot groot ongenoegen van de mensen die er op een terrasje zaten. "De sfeer was er grimmig, maar er werd geen geweld gebruikt. De politie hield een tiental wagens tegen en maakte opnieuw een viertal pv's op. Om 18.15 uur was de rust er weergekeerd. We gaan in de omgeving wel een oogje in het zeil houden", zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. Trouwstoeten kunnen in Antwerpen sinds kort gesanctioneerd worden met een GAS-boete tot 350 euro. Dergelijke autokaravanen worden door een wijziging in de politiecodex voortaan als 'evenementen' beschouwd, die in principe zes weken op voorhand moeten aangevraagd worden.