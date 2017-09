Het is niet omdat er momenteel druk gebouwd wordt op de Bosuil, dat de plannen voor een groot gemeenschappelijk stadion volledig moeten opgeborgen worden. Dat zei Schepen van Stadsontwikkeling Rob van de Velde vanochtend in Wakker op Zondag. En ook vurig Antwerp-supporter Luk Wyns liet optekenen dat zo'n voetbaltempel er misschien ooit wel eens komt. Wakker op Zondag kwam live vanop een dak in de wijk Nieuw Zuid, die momenteel in aanbouw is.