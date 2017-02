Nieuws VIDEO Niel krijgt iets unieks

In Niel komt er binnenkort een einde aan een groot gemis in de gemeente. Het hebben van een slagerij. Want al een paar jaar is er in Niel geen enkele slagerij meer. Dat mocht niet blijven duren vonden 2 slimme ondernemers. En dus openen zij binnenkort eindelijk opnieuw een beenhouwerij in Niel.