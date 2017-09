Video: "Niet alleen onleefbaar maar ook onveilig"

Er komen nog meer camera's bij in Antwerpen. En wel om te controleren of chauffeurs betaald hebben voor hun parkeerplaats. De stad wil daarvoor vanaf 2019 'scanwagens' inzetten. Die rijden dan gewoon langs een rij wagens en controleren de nummerplaten in een databank die weergeeft of er is betaald of niet. In Nederland bestaat het systeem al.