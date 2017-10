Nieuws VIDEO Niet zeker dat Verrijzenis van Christus uitgeleend wordt aan Canada

Het is nog onzeker of twee topwerken van Pieter Paul Rubens aan Canada zullen worden uitgeleend. Het Antwerpse stadsbestuur, op handelsmissie in Noord-Amerika, wil een kunstruil opzetten. De schilderijen uitlenen zou Antwerpen promoten in het buitenland, maar mogelijk zijn ze te fragiel om zo'n zware reis te ondernemen.