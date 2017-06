Nieuws VIDEO Nieuw Antwerps kriekbier

Ne Kriekelèr, dat is het nieuwe fruitige en verfrissende bier van Stadsbrouwerij 't Pakhuis. Het nieuwe brouwsel werd vandaag voorgesteld als een biertje dat buiten de lijntjes kleurt, maar toch niet extreem van smaak is. Apart, maar toegankelijk zeg maar. Het is -zoals de naam het suggereert- een bier op basis van krieken. Het bier is puur Antwerps van oorsprong, zowel qua ingrediënten als qua naam.