De stad wil iedereen aanmoedigen om tijdens grote wegenwerken te kiezen voor de fiets als vervoermiddel.Met de fietsbrug over het Albertkanaal in zicht, wil de stad werk maken van drie nieuwe fietsroutes van en naar het Albertkanaal. De F14 vanuit Essen, de F15 naar Turnhout en een fietsostrade langs Luchtbal moeten het fietsverkeer verbeteren. En ook het definitief ontwerp van de passerelle Schijnpoort is klaar. De twee constructies zullen in twee fases voor de Oosterweel werken gebouwd worden. Zodat voetgangers en fietsers ook tijdens de werken veilig kunnen oversteken. De bouw start vermoedelijk begin 2018.