In de Kamercommissie Nucleaire is vandaag gedebatteerd over de kwetsbaarheid van de kerncentrales voor gewelddadige aanslagen. Greenpeace had opgeroepen het taboe te doorbreken en de uitbater van de kerncentrales te verplichten om de bescherming van de risicovolle gebouwen te verhogen.Volgens Minister van binnenlandse zaken Jambon is dat niet nodig omdat de kerncentrales al streng bewaakt worden.