Media en Cultuur VIDEO Nieuw festival deSingel luidt de zomer in

Vanaf zaterdag bouwt Kunstencentrum deSingel zijn theaterstudio om tot een concertpodium voor een gloednieuw rockfestival. Drie dagen lang komen tijdens 'Swim With The Current' vooral Belgische groepen optreden die langs de lijntjes durven kleuren. Zoals het populaire SX, The Germans en Few Bits.