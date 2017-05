Het gekibbel rond de wet Major die de havenarbeid in ons land regelt, is nog niet gedaan. Want nu wil Open Vld de wet aanpassen. De partij stelt voor dat havenbedrijven enkel nog voor het laden en lossen van schepen havenarbeiders moeten inschakelen. De e-commerce- en de logistieke sector zouden met gewone arbeiders moeten kunnen werken. Dat schrijft de krant De Tijd. Afgelopen woensdag was federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V) nog opgetogen dat hij kon melden dat Europa akkoord was met de aangepaste wet-Major. Maar Open Vld vindt nu dat de light versie die er in dat akkoord staat onvoldoende is. De liberalen menen ook dat de logistieke bedrijven in de Antwerpse haven nog altijd benadeeld worden. Kamerlid Patricia Ceysens dient daarom een wetsvoorstel in om het dossier opnieuw open te breken. Zij vindt dat e-commerce- en logistieke bedrijven in de Antwerpse haven niet langer een beroep moeten doen op logistieke havenarbeiders. Open VLD wil daarom de wet-Major zo aanpassen dat havenarbeiders - die gelden als werknemers met een risicoberoep - enkel nog nodig zijn voor het laden en lossen van schepen.