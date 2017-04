Nieuws VIDEO Nieuw leven voor Hof ter Linden

Jarenlang vonden maar weinigen de weg naar het domein Hof Ter Linden in Edegem, maar dat moet nu veranderen. Voor het kasteel is het nog even wachten op een nieuwe invulling, maar voor de historische koetshuizen gaat het sneller. Zo zal de uitbater van de Riddershoeve in Schoten, en de Melkerij in het Nachtegalenpark er een brasserie openen. En op die manier gezinnen, wandelaars en fietsers naar de groene long van Edegem te trekken.