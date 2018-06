VIDEO Nieuw plan uitbreiding haven betekent redding voor Doel

Een nieuw plan voor de uitbreiding van de haven en de aanleg van het Saeftinghedok kan misschien de redding van het polderdorp Doel betekenen. Minister van mobiliteit Ben Weyts stelde vandaag een alternatief plan voor. In dat plan wordt enkel aan de zuidelijke kant van het Saeftinghedok havenactiviteit ontwikkeld. Daardoor zou niet alleen Doel gespaard blijven, maar ook een groot stuk van de natuur in de Polder. Het actiecomité Doel 2020 zat mee aan tafel met de minister en is bereid om verder constructief mee te werken op basis van de nieuwe plannen.