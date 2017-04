Naast de populaire stripreeks De Kiekeboes is er nu ook Fanny K. Een spinoff, met de blonde dochter van het bekende stripgezin in de hoofdrol. En met een twist, want Fanny is intussen enkele jaren ouder geworden en het huis uit. Fanny K. is een thrillerreeks geworden, waar ook misdaadauteur Toni Coppers aan meewerkte. Dat wordt duidelijk in Moordgriet, het eerste album.