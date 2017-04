Nieuws VIDEO Nieuwe Antwerpse website Yumbel levert maaltijden aan huis

Een hele dag werken en dan ook nog eens moeten koken. Voor veel mensen is het er te veel aan en daarom laten ze geregeld aan huis leveren. Maar vaak is dat ongezonde kost of zijn het boxen die toch nog klaargemaakt moeten worden. Niet bij Yumbel, een nieuwe Antwerpse website is dat, waar volledig bereide gezonde maaltijden besteld kunnen worden die naar je thuis gebracht worden.