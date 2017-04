Rederijen zullen de Antwerpse haven in de toekomst vaker mijden. Dat zegt de topman van het havenbedrijf, Jacques Vandermeiren. Hij is woedend over de nieuwe acties van de zeeloodsen. Die begonnen vannacht een staking en daardoor lagen er vanmorgen zowat veertig schepen voor anker. De loodsen zijn onbetrouwbaar, zegt Vandermeiren, en dus is het hoog tijd voor een structurele oplossing.