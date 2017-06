Economie VIDEO Nieuwe mijlpaal voor Antwerpse haven

embed

Eén van de grootste schepen ooit is aangekomen in de Antwerpse haven. De Madrid Maersk is een gigantische containerreus. Het schip kan meer dan 20.000 containers aan boord nemen. Volgens het Antwerpse havenbestuur een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van de haven.