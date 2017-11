Mobiliteit en Verkeer VIDEO Nieuwe omleidingen bij nieuwe fase werken op de Leien

Nu de Londenbrug opnieuw open is, is de Antwerpse wijk Het Eilandje terug beter bereikbaar. Maar de wegenwerken, die zijn lang nog niet voorbij. En dat heeft invloed voor het verkeer aan de Noorderleien. De doorsteek over de Leien langs de Noorse Zeemanskerk is sinds vanochtend afgesloten.