Het belangrijkste kruispunt in de Waaslandhaven op de linkerschelde-oever wordt heringericht. De rotonde langs de site van Katoennatie in Kallo verdwijnt, om plaats te maken voor meer rijstroken en dynamische lichten. Dit weekend is de hoofdbaan tussen de Beverentunnel en de Liefkenshoektunnel afgesloten. Er worden enorme betonnen balken van 80 ton geplaatst voor de nieuwe brug. Een technisch hoogstandje, waarbij alles tot op de centimeter juist moet zijn.