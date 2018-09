Het aantal fietsvergoedingen is het hoogst in de provincie Antwerpen. Dat blijkt uit cijfers van het HR-bedrijf Acerta. Bijna 22 procent van de medewerkers krijgt extra geld omdat ze met de fiets naar het werk komen. Nationaal is dat maar 15 procent. In vergelijking met zes jaar geleden is het aantal fietsvergoedingen in onze provincie met meer dan de helft toegenomen.