Nieuwe situatie in de Oever zorgt voor verwarring

Er is een nieuwe verkeerssituatie in de Oever, een zijstraat in de buurt van de Voetgangerstunnel. Daar waar de Kloosterstraat in de Oever uitmondt is nu geen rijweg meer maar een breed voetpad.De handelaars in de buurt zijn verheugd met de nieuwe weg. Zij kunnen nu terug rekenen op meer passage in de buurt, maar automobilisten moeten zich wel nog aanpassen.