De leegstaande winkelpanden in de gang van het Antwerpse Centraal station raken stilaan gevuld met hippe pop-up winkels. Dit weekend opent "The playground" er zijn deuren. De nieuwe zaak wordt in de eerste plaats een plek om onder vrienden spelletjes te spelen, maar je kan er ook iets drinken want "The playground" is tegelijkertijd een gezellige koffiebar.