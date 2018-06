Wie de kinderen op scoutskamp naar het buitenland stuurt, kan die maar beter inenten tegen tekenencephalitis. Dat is een vorm van hernsenvliesontsteking die overdragen wordt door een tekenbeet. Scouts en Gidsen Vlaanderen geeft dat advies mee, op aanraden van het Instituut voor Tropische Geneeskunde. In ons land komt het virus niet voor, maar in bijvoorbeeld Duitsland en Oostenrijk wel. Wie zijn kinderen wil inenten verliest maar beter geen tijd, want voor de reis zijn er twee vaccinaties nodig, met een maand daartussen.