Nieuws VIDEO "Nieuwe wandeling brengt combinatie van natuur, het kleiverhaal en de kunst"

embed

In Niel is een wandeling genomineerd om wandeling van het jaar te worden, en dat nog voor ze goed en wel is ingewandeld. Nen Nielse Oemweg heet die wandeling. En eigenlijk wordt ze pas dit weekend opengesteld, maar nu al heeft de provincie Antwerpen haar dus opgenomen in de genomineerdenlijst.