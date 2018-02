Media en Cultuur VIDEO Nieuwe zalen veilinghuis Bernaerts moeten mensen meer betrekken bij het kunstwerk

embed

Veilinghuis Bernaerts heeft twee nieuwe zalen: "Box" en "Parcours" genaamd. Het veilinghuis is gevestigd in een 19de eeuws depot en in 2012 begonnen ze dat te verbouwen. De voorlopig laatste fase is nu achter de rug en de opening van de nieuwe zalen wordt gevierd met een bijzonder lente-veiling. Met daarin een aantal topstukken van de Antwerpse avant-garde uit de jaren twintig van de vorige eeuw.