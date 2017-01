De Antwerpse S.PA wil ook in 2017 zwaar oppositie voeren. Dat kondigde voorzitter Tom Meeuws vandaag aan tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. De partij wil er vanuit de oppositie over waken dat het huidige stadsbestuur in 2017 méér rekening houdt met àlle Antwerpenaren. Over een eventuele samenwerking met Groen bij de verkiezingen in 2018, werd er vandaag niet gesproken.