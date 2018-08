Het was dringen voor een plekje op het Grasplein voor het Gemeentehuis in Stabroek gisteravond.Veerle Malschaert bracht daar het beste van zichzelf met haar show "Weg met de clich├ęs". Een spektakel over mannen, vrouwen en de relatie tussenbeide. Met veel ironie en een stevige portie waarheden, wist de com├ędienne iedereen in te palmen. Wie niet op tijd kwam moest helaas rechtstaan of volgen vanuit de Dorpsstraat. De opkomst was dus bijzonder groot, wat alweer een succesvolle ATV-vertelling betekent.