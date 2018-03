Sport VIDEO Night of the Giants breekt record

embed

Gisteravond ontvingen de Telenet Giants Antwerp 17.225 toeschouwers in het Sportpaleis op hun Night of the Giants. En dat was meteen goed voor het toeschouwersrecord aller tijden op een Belgische basketwedstrijd. En die toeschouwers kregen waarvoor ze gekomen waren: spektakel, sfeer en topbasketbal. Een uitgebreid verslag van de overwinning van de Giants krijgt u morgen, in Score.