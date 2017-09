Media en Cultuur VIDEO Night of the Proms voegt Blanche toe aan affiche

De Night of the proms krijgt een stevige vrouwelijke toets op de volgende editie. Vandaag raakte bekend dat ook Blanche zal optreden in het Sportpaleis. The Proms houden drie keer halt in het Sportpaleis op 23, 24 en 25 november.