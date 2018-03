Gezondheid VIDEO Nijpend tekort aan huisartsen

Er is een prangend tekort aan huisartsen in Antwerpen. Het tekort is het grootst in de wijk Deurne-Noord. Daar zijn nu 9 huisartsen gevestigd, terwijl dat er eigenlijk dubbel zoveel zouden moeten zijn. Patiƫnten kunnen in die huisarts-arme wijken moeilijk of niet terecht bij een dokter. Volgens Domus Medica kiezen jonge huisartsen er niet voor om in Antwerpen aan de slag te gaan.